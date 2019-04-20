К Земле приблизился опасный астероид

Опасный астероид приближался к Земле / Фото: ESA

На расстоянии в 219 тысяч км от Земли 18 апреля пролетел мимо Земли опасный астероид 2019 GC6.

Как сообщает Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), это расстояние вдвое ближе среднего между планетой и Луной.

Эксперты акцентируют, что небесное тело диаметром от 15 до 30 м относится к категории потенциально опасных для Земли, поскольку в случае падения может нанести ощутимый ущерб.

Астероид был обнаружен 9 апреля во время наблюдений в телескоп в окрестностях города Таксон в американском штате Аризона.

В NASA заявили, что в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тысяч нераспознанных астероидов.

Напомним, загадочная планета Нибиру, об опасности которой предупреждали астрологи, снова терзает умы фаталистов, экстрасенсов и конспирологов.