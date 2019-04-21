Жуткий пожар в Нотр-Дам де Пари: уфологи увидели зловещий след Нибиру

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

В Сети ширятся разнообразные версии страшного пожара, который изуродовал знаменитый Нотр-Дам.

По мнению ряда конспирологов, жутким знамением является тот факт, что собор загорелся в первый день католической Страстной недели, которая завершает Великий пост.

Кроме того, от апокалиптических прогнозов не отказываются и уфологи, которые утверждают, что гибель нашей цивилизации якобы произойдет осенью нынешнего года во время парада планет.

Читайте такжеСкандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери

Безусловно, также не обошлось и без пугающих пророчеств о таинственной Нибиру. Пожар в Нотр-Дам, по мнению ряда экспертов, есть не что иное как знак приближения планеты Х, а в том, что она вот-вот обрушит на Землю армии драконов, нет никаких сомнений. Тайные общества в течение многих веков ждут приближения Нибиру, вот и собор они подожгли в знак приветствия "Звезде смерти", считают знатоки.

В то же время обратим внимание, что уже неоднократно звучали прогнозы о скором конце света. Были также прямые ссылки на самого Нострадамуса, при этом утверждалось, что человечество погибнет в 2018 году, напоминает Life.ru.

Напомним, ранее ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру.