Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный

Похудение. Иллюстративное фото / Единственная

Группа ученых из Университета штата Колорадо рассказала о том, что самым важным фактором похудения являются физические упражнения, а не вовсе не ограничение себя в еде.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, активные занятия спортом дают возможность очень быстро и крайне эффективно сжигать калории. Кроме того, тренировки препятствуют обратному потолстению у тех людей, которым удалось тяжким трудом сбросить лишний вес.

Читайте такжеПрима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и менюДо этого, ученые провели анализ различных диет и комплексы физических упражнений. С помощью двойной метки воды они получили результаты участников эксперимента, мечтавших избавиться от лишних килограммов.

Таковой метод заключается в обогащении организма тяжелым кислородом и тяжелым водородом. Все исследователи твердо убеждены, что благодаря нему категорически исключаются ошибки во время анализа дневников питания и при подсчете калорий.

Напомним, ранее диетолог Ольга Усенко на пальцах объяснила самый "клевый" метод похудения. До этого врач-диетолог Оксана Скиталинская раскрыла лучший способ для похудения весенним периодом.