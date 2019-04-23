Ученые объяснили опасность позднего ужина

У людей, которые едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа.
Ученые опросили 60-летних пациентов с инфарктом миокарда на предмет их привычек, связанных с питанием.
Как сообщает MedicalXpress, у респондентов спросили, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу за два часа до сна.
По данным соцопроса, завтрак пропускали 58% респондентов, поздно ужинали 51%, а обе привычки были у 41% респондентов.
Оказалось, что у людей с обеими особенностями питания, риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.
Ученые также подчеркнули, что завтрак должен снабжать организм 15–35% от общего суточного объема калорий. А интервал между сном и ужином обязательно должен составлять минимум два часа.
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