Ученые объяснили опасность позднего ужина

Ученые заявили о смертельной опасности позднего ужина / Вокруг Света

Ученые опросили 60-летних пациентов с инфарктом миокарда на предмет их привычек, связанных с питанием.

Как сообщает MedicalXpress, у респондентов спросили, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу за два часа до сна.

По данным соцопроса, завтрак пропускали 58% респондентов, поздно ужинали 51%, а обе привычки были у 41% респондентов.

Оказалось, что у людей с обеими особенностями питания, риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.

Ученые также подчеркнули, что завтрак должен снабжать организм 15–35% от общего суточного объема калорий. А интервал между сном и ужином обязательно должен составлять минимум два часа.

Ранее диетолог назвала лучшее время для ужина.