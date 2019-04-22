Астрономы открыли самую массивную звезду

Найдена самая массивная нейтронная звезда / Фото: Вселенная сегодня

Астрономы из Виргинского университета определили массу пульсара PSR J0740 + 6620, который располагается в двойной системе с белым карликом.

Как сообщает N+1, масса светила составляет 2,17 массы Солнца, что стало рекордом для нейтронных звезд. Нейтронные звезды - возможный конечный этап эволюции обычных звезд.Они имеют чрезвычайно высокую плотность, которая даже превышает ядерную.

Основной проблемой на современном этапе исследования таких светил является то, что ученые не знают, каким образом давление в их недрах зависит от плотности.

В ходе нового исследования ученым удалось измерить массу пульсара PSR J0740+6620. Оценка стала возможной благодаря наблюдению эффекта Шапиро — замедление распространения света при прохождении вблизи массивного тела.

Этот феномен является одним из стандартных проявлений общей теории относительности Альберта Эйнштейна и измерен во многих ситуациях, в том числе и для планет Солнечной системы.Оказалось, что масса объекта превышает массу Солнца в 2,17 раза. Он стал самой массивной нейтронной звездой из известных на данный момент; звезд этого класса тяжелее двух Солнц в принципе известно довольно мало.

Ранее астрономы обнаружили планету в шесть раз массивнее Земли.