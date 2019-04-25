Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия

Ученые выяснили, что участники с мышечной силой выше среднего имеют склонность к более продолжительной жизни.
Ученые из Бразилии пришли к выводу, что продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой.
Как говорится на сайте Европейского общества кардиологов EuroPrevent-2019, в исследовании приняли участие 3878 человек в возрасте от 41 до 85 лет, которые не занимаются атлетикой профессионально.
Они в течение шести лет проходили тест на максимальную мышечную силу с использованием упражнения "тяга к подбородку". Максимальную мышечную силу ученые определяли как наибольшее значение после двух или трех попыток увеличения нагрузки.
Это значение также оценивалось относительно массы тела. За 6,5 лет наблюдения умерли 247 мужчин и 75 женщин.
Ученые выяснили, что участники с мышечной силой выше среднего имеют склонность к более продолжительной жизни. Для достижения оптимальных результатов нужно выйти за рамки типичных силовых тренировок и добавить скорость.
Ученые пришли к выводу, что силовые тренировки увеличивают мышечную силу, а это увеличивает продолжительность жизни.
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