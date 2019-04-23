Врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов

Травма пениса. Иллюстративное фото / ONsalus

Как утверждают медики-урологи, сломать пенис невозможно, а вот повредить мышцу / свернуть — вполне можно и регулярно случается.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в США урологами в отраслевом журнале Advances in Urology, пишет Cosmo. По их данным, основанным на медкарточках 44 мужчин, есть определенное количество секс-поз, при которых "хозяйство" "сильного пола" подвергается особой опасности.

1) Наездница (женщина сверху) – вариант, приводящий едва ли не к половине травм пениса во время секса. Дамы часто увлекаются контролем фрикций и не успевают вовремя остановиться, если партнеру становится больно.

Читайте такжеТоп-3 травм, которые люди чаще всего получают во время секса2) По-собачьи ("раком"). В этой позе уже мужчины как правило, не могут правильно рассчитать свои усилия, перетруждаются, а потому лечат повреждения пениса (29% травм).

3) Миссионерская поза. В занятии сексом самым консервативным способом тоже наличествует риск для пениса. Мужчина легко может неправильно рассчитать угол проникновения в вагину и повредить пенис. Самый распространенный вариант интима — причина 21% травм.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие секс-позы самые травмоопасные. До этого медики объяснили, как жара влияет на размер мужских гениталий.