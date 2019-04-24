Ученые рассказали, чем именно опасно воздержание от секса для людей

Секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Группа ученых и медиков в США установила, к каким последствиям может привести полный отказ людей от сексуальных отношений.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. По словам медика, отказ от сексуальной жизни крайне негативно действует на эмоциональное состояние человека и на его физическое здоровье.

Регулярные занятия сексом, напротив, крайне улучшает самочувствие. Причем даже пятиминутный половой акт дает столько же пользы организму, как и сорокаминутная интенсивное занятие аэробикой.

По словам медиков, постоянные занятия сексом дают возможность держать тело в тонусе и способствуют более интенсивному обмену веществ в организме. Кроме того, секс также способен избавлять тела от негативной энергии и улучшать эмоциональное состояние.

Напомним, ранее медики выяснили, почему людей неудержимо тянет заняться сексом, а ученые нашли новую пользу от постоянного секса для женского здоровья.