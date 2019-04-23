Врач сказала, сколько раз в сутки нужно писать

В сутки нужно писать 6-8 раз, сообщила врач / Reuters

Уролог Дарья Чернышева сообщила, что взрослый человек должен ходить в туалет, чтобы пописать, 6-8 раз в сутки.

Количество походов в туалет зависит от ряда факторов, в частности, от того, сколько и что человек пьет, рассказала врач Здоровью 24.

По словам собеседницы, если часто пить чай или кофе, то походы в туалет участятся, а диабет приводит к увеличению объема мочи.

"...Если с детства человек привык посещать туалет 2 раза в сутки, то вероятно мочевой пузырь "растянулся" и привык вмещать большие объемы мочи. Глупо ожидать от такого человека нормальной частоты мочеиспусканий", — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что норма воды, которую нужно выпивать в день, рассчитывается индивидуально — в среднем человеку нужно 30 миллилитров воды на один килограмм веса.