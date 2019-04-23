Диетолог сказала, сколько хлеба можно есть в день при похудении

При похудении в день можно есть 25-30 грамм хлеба, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что хлеб незаслуженно попал под запрет у людей, которые худеют, его можно есть, но не больше 1 ломтика в день (25-30 грамм).

Лучше есть отрубной хлеб, в который входит цельнозерновая мука, он полезнее и полученные из него углеводы организм медленнее всасывает, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова отметила, что выбирать стоит хлеб, состав которого максимально простой. По словам диетолога, если в хлебе есть сахар, то он должен находиться в конце списка ингредиентов.

Эксперт также рассказала о пользе хлеба — он является источником сложных углеводов, клетчатки и витаминов группы В.

"…Нет никакого вреда в дрожжевом хлебе и в дрожжах в целом, помните, что дрожжи содержатся и в других продуктах… "бездрожжевом" хлебе все равно есть закваска, в которую попали дрожжи извне… Сколько можно?! 1 ломтик или 25-30 грамм в день", — поделилась диетолог.Читайте также"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в еде Ранее сообщалось, что желудок человека с трудом переваривает свежий горячий хлеб, из-за потребления такого продукта могут образоваться излишние газы, обостриться гастрит и появиться боли.