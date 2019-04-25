Эксперты рассказали, как мужчинам легче всего добиться секса

25 апреля 2019, 01:12

Желающим стать пикаперами, альфа-самцами и казановами - приготовиться.

Сек
Секс / twiy.ru

Мужчины гораздо чаще женщин строят из себя недотрог и моралистов – ради того, чтобы заняться сексом.

К такому выводу после длительных опросов пришли норвежские ученые. Они просили мужчин-респондентов вспомнить, когда они последний раз с девушками флиртовали. Кроме того, участники должны были рассказать, какой была реакция объекта флирта и как они чувствовали себя в этот момент. Далее, они делились тем, на какие сигналы от девушек они ориентировались на момент флирта

Итоги несколько обескуражили эксертов. Выяснилось, что мужчина по большей части сдерживали свои желания. А вот девушки, которых тоже опрашивали, в большинстве случаев вели себя прямолинейно и изображали из себя фанаток секса.

Далее – оказывается, девушки гораздо охотнее соглашаются на интим в конце свидания, если мужчина показался им очень красивым. А вот для парней чаще всего решающими факторами являются свой интимный опыт и период воздержания от секса.

Напомним, ранее ученые рассказали, в какое время суток не нужно заниматься сексом, а также выяснили, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего.

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