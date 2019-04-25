Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ

25 апреля 2019, 05:51

По мнению исследователей, факторы, вызывающие непреодолимую тягу к походам налево, заложены в людях "глубоко-глубоко".

Измена. Иллюстративное фото / МедикФорум

Вычислить девушку/женщину, склонную к измене можно по длине пальцев и анализу генома.

К такому выводу пришла группа исследователей Оксфордского университета. Они опросили 474 добровольца обоих полов об их сексуальной жизни, а потому измерили их анатомические параметры. Выяснилось, что у любительниц наставлять рога своим партнерам в 99% случаев указательный палец левой руки был длиннее безымянного.

Читайте такжеУченые выяснили, что женщины лучше скрывают измену, чем мужчиныУченые объясняют такое положение вещей тем, что соотношение длины пальцев четко отображает уровень эстрогенов — женских половых гормонов. Такой вывод исследователи подтвердили благодаря анализу дамских геномов. Чем выше их концентрация, тем больше в представительницах "прекрасного пола" женственности. Соответственно, мужчины им регулярно не дают проходу. И, в конце концов, такие дамы гораздо более ветрены и гораздо проще относятся к сексу.

К слову, у мужчин прямая связь между изменами и длиной пальцев пока не обнаружено, однако исследование по ним еще далеко от завершения.

Напомним, ранее сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены. До этого психологи рассказали о топ-5 факторов, которые толкают людей на измену

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые секс гормоны измены геном
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:33
Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского
06:14
День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни Фото
05:51
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
05:22
Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты Фото Видео
04:53
Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия
02:31
Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте
01:56
Ученые выявили секрет быстрого засыпания
01:45
Сорвать инаугурацию Зеленского: СМИ раскрыли о коварном плане Банковой Видео
01:24
"Много страдания": Ванесса Паради рассказала о съемках клипа в Украине Видео
01:12
Эксперты рассказали, как мужчинам легче всего добиться секса
00:41
Чистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатства Видео
00:16
"Сценарий по оккупации": Волкер назвал провокацией выдачу Россией паспортов ЛДНР Видео
24 апреля, среда
23:48
Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского – Reuters
23:24
Ортопеды назвали опасной популярную обувь из 90-х
23:05
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
22:41
Внезапно скончалась девушка-боксер из сборной Украины
22:23
"Не отходя от кассы": в РФ рассказали, как жителям "ЛДНР" раздадут двуглавые паспорта Видео
22:00
"Виселица" на Олимпийском: ультрас Динамо расправились с чучелом Мораеса Видео
21:46
Заместитель генпрокурора Енин собрался в отставку – СМИ
21:24
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине 25 апреля – источник Видео
21:13
В Раде хотят уволить Вятровича
20:47
Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий Видео
20:45
Динамо – Шахтер 0:0 - в концовке матча гости не сумели дожать киевлян Видео
20:02
Монетизация субсидий: коммунальные услуги вовремя оплатили не все
19:58
"Загнать под себя депутатов": нардеп объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады Видео
19:32
"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНР Видео
19:25
РФ перешла "красные линии": Порошенко прокомментировал раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:56
"РФ признала себя оккупантом": у Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:26
"Не потерпим": Путин нашел причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
18:04
"Требует расследования": журналист заявил о фальсификациях на выборах в Донецкой области
18:00
Динамо - Шахтер: прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ Видео
17:52
В Квартале 95 рассказали, кто заменит Зеленского в проектах студии Видео
17:35
Почти лето: синоптик рассказала о погоде в чистый четверг
17:33
Глава Окружного суда рассказал, до какого срока Зеленский может распустить Раду Видео
17:10
Политолог объяснил, как ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко Видео
16:57
"Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО Видео
16:35
У Зеленского ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО и введении миротворцев на Донбасс
16:08
Ирина Цывина умерла: все, что известно о смерти актрисы из сериала Кадетство Фото
15:41
"Краш-тест для президента": эксперт объяснил игру Порошенко по обрезанию полномочий Зеленского Видео
15:40
Многоходовка: что стоит за уходом губернаторов со своих должностей
15:31
Фильмы Marvel: в каком порядке смотреть киноленты перед Мстители: Финал Видео
15:17
С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса
15:12
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
14:59
Выстрел в ногу: почему Порошенко зря старается умножить Зеленского на ноль
14:50
"Ждем с конвоем и наручниками": Луценко оценил желание Януковича вернуться в Украину Видео
14:37
У Путина заинтересовались позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам Видео
14:19
Выборы в Индонезии: от переутомления при подсчете голосов умерли почти 140 человек Видео
14:11
Нефтяная удавка от РФ: эксперты рассказали, насколько вырастут цены на бензин и газ в Украине Видео
13:51
Парубий рассказал, при каких условиях запустит свою отставку
13:22
"В Кремле будут улыбаться": политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться