Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ

Измена. Иллюстративное фото / МедикФорум

Вычислить девушку/женщину, склонную к измене можно по длине пальцев и анализу генома.

К такому выводу пришла группа исследователей Оксфордского университета. Они опросили 474 добровольца обоих полов об их сексуальной жизни, а потому измерили их анатомические параметры. Выяснилось, что у любительниц наставлять рога своим партнерам в 99% случаев указательный палец левой руки был длиннее безымянного.

Читайте такжеУченые выяснили, что женщины лучше скрывают измену, чем мужчиныУченые объясняют такое положение вещей тем, что соотношение длины пальцев четко отображает уровень эстрогенов — женских половых гормонов. Такой вывод исследователи подтвердили благодаря анализу дамских геномов. Чем выше их концентрация, тем больше в представительницах "прекрасного пола" женственности. Соответственно, мужчины им регулярно не дают проходу. И, в конце концов, такие дамы гораздо более ветрены и гораздо проще относятся к сексу.

К слову, у мужчин прямая связь между изменами и длиной пальцев пока не обнаружено, однако исследование по ним еще далеко от завершения.

Напомним, ранее сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены. До этого психологи рассказали о топ-5 факторов, которые толкают людей на измену