Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не переводя деньги на лекарства

25 апреля 2019, 13:01

Врач рекомендует избегать стрессов или стараться адаптироваться к ним.

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Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не тратясь на лекарства / 1zoom.ru

Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко рассказала, как улучшить пищеварение, не принимая никаких лекарств – просто нужно знать продукты для улучшения пищеварения.

Чтобы защитить себя от заболеваний пищеварительной системы, она советует сократить употребление продуктов с избытком трансжиров, пищевых добавок и искусственных подсластителей. В то же время жиры в рационе должны присутствовать обязательно. Но жиры "правильные", то есть богатые омега-3: жирные сорта рыбы (лосось, сардины и макрель), семена льна и чиа, оливковое масло, орехи (особенно грецкие).

В противовес им нужно увеличить количество пищевых волокон (минимум – 25-35 г/кг/сутки), чтобы защитить толстую кишку от патологии.

То есть нужно есть:

  • растворимые пищевые волокна: геркулес, орехи, бобовые;
  • нерастворимые пищевые волокна: овощи и цельные зерна;
  • не забывайте про пищевые пробиотики: квашеная капуста (ранее диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте), йогурты с живой культурой, мисо, некоторые виды сыров;
  • включите в рацион глутамин: индейку, яйца, сою и миндаль;
  • продукты, богатые цинком: говядина, моллюски и семян подсолнечника. ⠀

Также стоит много пить, чтобы избежать запоров: норма – 30 мл/кг/сутки жидкости без кофеина.

Кроме того, врач рекомендует избегать стрессов или стараться адаптироваться к ним. Именно стрессы зачастую являются причиной синдрома раздраженного кишечника (запор/диарея), рецидива язвенной болезни.

Читайте такжеСколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыЕсть надо медленно, во время еды не отвлекаясь ни на телевизор, ни на телефон – а концентрировавшись на вкусе и запахе еды, стараться получить от нее максимальное удовольствие. Это помогает избежать переедания, диспепсии и вздутия живота. Жевать нужно тщательно (не меньше 10-15 жевательных движений перед проглатыванием), чтобы такая измельченная пища легче переваривалась.

Заедать эмоции нельзя. Нужно есть только тогда, когда голодны.

Вредные привычки: курение, алкоголь и ночные приемы пищи – лучше заменить дополнительной физической активностью (даже 30 минут ходьбы в обычном темпе уменьшают риск запоров).

Ранее диетолог назвала дневную норму клетчатки. Клетчатка дает ощущение сытости, отметила эксперт.

Также названы самые опасные овощи. Оказалось, что некоторые овощи категорически нельзя есть страдающим ожирением, больным диабетом и многими другими болезнями.

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