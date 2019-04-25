Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не переводя деньги на лекарства

Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не тратясь на лекарства / 1zoom.ru

Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко рассказала, как улучшить пищеварение, не принимая никаких лекарств – просто нужно знать продукты для улучшения пищеварения.

Чтобы защитить себя от заболеваний пищеварительной системы, она советует сократить употребление продуктов с избытком трансжиров, пищевых добавок и искусственных подсластителей. В то же время жиры в рационе должны присутствовать обязательно. Но жиры "правильные", то есть богатые омега-3: жирные сорта рыбы (лосось, сардины и макрель), семена льна и чиа, оливковое масло, орехи (особенно грецкие).

В противовес им нужно увеличить количество пищевых волокон (минимум – 25-35 г/кг/сутки), чтобы защитить толстую кишку от патологии.

То есть нужно есть:

растворимые пищевые волокна: геркулес, орехи, бобовые;

нерастворимые пищевые волокна: овощи и цельные зерна;

не забывайте про пищевые пробиотики: квашеная капуста (ранее диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте), йогурты с живой культурой, мисо, некоторые виды сыров;

включите в рацион глутамин: индейку, яйца, сою и миндаль;

продукты, богатые цинком: говядина, моллюски и семян подсолнечника. ⠀

Также стоит много пить, чтобы избежать запоров: норма – 30 мл/кг/сутки жидкости без кофеина.

Кроме того, врач рекомендует избегать стрессов или стараться адаптироваться к ним. Именно стрессы зачастую являются причиной синдрома раздраженного кишечника (запор/диарея), рецидива язвенной болезни.

Читайте такжеСколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыЕсть надо медленно, во время еды не отвлекаясь ни на телевизор, ни на телефон – а концентрировавшись на вкусе и запахе еды, стараться получить от нее максимальное удовольствие. Это помогает избежать переедания, диспепсии и вздутия живота. Жевать нужно тщательно (не меньше 10-15 жевательных движений перед проглатыванием), чтобы такая измельченная пища легче переваривалась.

Заедать эмоции нельзя. Нужно есть только тогда, когда голодны.

Вредные привычки: курение, алкоголь и ночные приемы пищи – лучше заменить дополнительной физической активностью (даже 30 минут ходьбы в обычном темпе уменьшают риск запоров).

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