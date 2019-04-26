Секс-тренер рассказала, как тремя способами наверняка довести до идеала интимную жизнь

Секс. Иллюстративное фото / Вокруг Света

Известная секс-просветительница и интим-тренер Эмили Нагоски (США) рассказала, как парам добиваться секса близкого к идеалу

Об этом сообщает ВВС. По ее словам, оптимальные варианты секса для каждой конкретной пары довольно сильно отличаются, однако можно вывести как минимум три способа максимально улучшить интимную жизнь.

В первую очередь, как говорит Нагоски, стоит по-маскимуму обращать внимание на партнера. Во вторую очередь - не стоит стремиться к оргазму любой ценой и страдать от его отсутствия. В третью - нужно удовлетворяться тем сексом, которым вы занимаетесь.

Подытоживая, Нагоски рассказала, что принимать своей сексуальности такой, какая она есть нужно обязательно всем людям, которые хотят упорядочить свою половую жизнь.

Напомним, ранее эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс. До этого врачи таки выяснили, почему людей тянет на грусть после секса.



