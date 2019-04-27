Ученые выяснили, как секс помогает при гипертонии и постоянных мигренях

Секс. Иллюстративное фото / poddavleniem.ru

Регулярные занятия сексом приводят в норму артериальное давление и стабилизирует температуру тела.

Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. Исследование проводила в США группа ученых под началом доктора Джозефа Пинзона. По их данным, регулярный секс нормализует давление через перезапуск некоторых функций организма.

Кроме того, по данным исследователей, половые акты снижают риск появления сильных головных болей в виде мигреней.

"Интимная близость оказывает помощь в борьбе с цефалгией [головными болями - Главред]. Таким образом, популярная причина отказа от секса из-за головной боли после завершения нашего исследования прекращает быть актуальной", − не отказал себе в иронии и обыграл известный стереотип доктор Пинзон.

Напомним, ранее эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс. До этого ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом.