Психологи нашли необычный способ для пар укрепить отношения и улучшить секс

27 апреля 2019, 04:57

Как установили американские психологи, палочка-выручалочка для пар/супругов в плане спасения отношений/секса лежит в достаточно неожиданной площади.

Спать
Сон в разных кроватях / SYL.ru

Сон в раздельных кроватях для супругов или "спаявшихся" пар обычно крайне положительно сказывается на их интимной жизни.

К такому выводу пришли американские психологи, проведшие исследование-опрос, проведенный по заказу одной из компаний. Опрошены были более двух тысяч пар.

Более трети респондентов заявили, что решение спать отдельно позитивно сказалось на отношениях и сексе. 38 процентов заявили о том, что улучшили свои отношения в целом.

По мнению психологов, такое положение вещей напрямую связано с тем, что хороший сон (даже если и без постоянного партнера) в целом улучшает самочувствие, психическое состояние и настроения человека. А это уже в свою очередь, может благотворно сказываться на отношениях с партнером и придает лишние силы в интимной сфере.

Напомним, ранее психологи рассказали, как в супружеской жизни постоянно поддерживать хороший уровень страсти и секса. До этого ученые и медики установили, каким для женщин должен быть хороший секс.

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секс супруги сон пары Психологи
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