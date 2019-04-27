Врач сказала, кому подходит трехразовое питание

Трехразовое питание походит людям, которые имеют лишние килограммы, сообщила эксперт / УНИАН

Врач-терапевт Лада Ступакова сообщила, что питаться 2-3 раза в день без перекусов стоит людям, которые имеют лишние килограммы.

Трехразовое питание подходит всем мясоедам, рассказала эксперт Здоровью 24.

По словам собеседницы, есть 2-3 раза в день также стоит людям с инсулинорезистентностью (снижение чувствительности тканей организма к действию инсулина).

"Питание 2-3 раза без перекусов и с низким гликемическим индексом подойдет… (тем, — Ред.) у кого есть избыточные килограммы, особенно вокруг талии", — отметила терапевт.Читайте такжеДиетолог назвала лучшее время для ужина

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

Справка. Гликемический индекс (ГИ) — это скорость, с которой углеводы, которые содержатся в продуктах, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ быстро отдают свою энергию, а продукты с низким — содержат клетчатку и усваиваются медленно.