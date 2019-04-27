Доктор Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детей

27 апреля 2019, 15:29

Кандидат медицинских наук считает, что из-за соцсетей сложилось неправильное впечатление о здоровье детей.

Евгений Комаровский сообщил, что массовая болезненность детей в Украине — иллюзия
Массовая болезненность детей в Украине — иллюзия, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с видео на instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский утверждает, что в Украине возникла иллюзия массовой болезненности детей, в частности, она появилась из-за привычки людей обсуждать детские болезни со всеми подряд.

Иллюзия насчет болезненности детей возникла также из-за современных средств коммуникации, прежде всего, соцсетей, говорится на странице эксперта в Instagram.

По его словам, такая иллюзия появилась и из-за того, что делается "бизнес на людских страхах и людской неграмотности" — проводятся коммерческие обследования на аллергии и непереносимости, которые зачастую не имеют никакого отношения к правде.

"…Иллюзия массовой болезненности детей обусловлена несколькими факторами… вишенка на торте — некоторые медики. Низкооплачиваемые, униженные обществом и средствами массовой информации, пытающиеся улучшить свое благосостояние сотрудничеством с лабораториями, аптеками и магазинами со специальной особо полезной едой", — отметил он.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка

Ранее Евгений Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.  

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дети болезни Евгений Комаровский
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