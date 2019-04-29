Золотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние

Опубликован новый астрологический прогноз / rabstol.net

В мае сразу нескольким знакам Зодиака звезды сулят удачу, процветание, а также финансовые успехи.

Для людей, родившихся под знаком Овна, последний месяц весны может принести богатство почти сразу. Астрологи подчеркивают, что сколотить целый капитал можно будет совершенно внезапно.

В то же время в середине мая существенную финансовую прибавку в своих кошельках ощутят и Весы. При этом успех к ним придет немного другим путем − через помощь других людей.

И наконец для Козерогов конец мая сулит настоящие золотые горы. Перед самым началом лета они имеют все возможности своим трудом и упорством заработают себе целое состояние, пишет rodgor-vlg.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали предателей и эгоистов, готовых воткнуть нож в спину.