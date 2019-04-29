Знамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"

Конспирологи твердят о неминуемости конца света.
В Сети разгорелись новые споры, вызванные еще одним свидетельством неумолимого приближения таинственной планеты Нибиру.
На опубликованных кадрах запечатлено, как в Индонезии в ночном небе засняли на видео необычное явление.
При этом на форумах множество уфологов и конспирологов устроили целые баталии, доказывая себе и другим, что этот знак – не что иное как "глаз Нибиру".
Нередко во время жарких диспутов специалисты говорят о том, что такое знамение может быть предвестником Апокалипсиса.
В то же время местные жители, заснявшие необычное явление на камеру, назвали его "глазом Джамаля", однако тоже твердят о неминуемости конца света.
Напомним, ранее ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру.