Знамение Апокалипсиса: опубликованы жуткие кадры с "глазом Нибиру"

В небе увидели жуткий "глаз Нибиру" / David Reneke

В Сети разгорелись новые споры, вызванные еще одним свидетельством неумолимого приближения таинственной планеты Нибиру.

На опубликованных кадрах запечатлено, как в Индонезии в ночном небе засняли на видео необычное явление.

При этом на форумах множество уфологов и конспирологов устроили целые баталии, доказывая себе и другим, что этот знак – не что иное как "глаз Нибиру".

Нередко во время жарких диспутов специалисты говорят о том, что такое знамение может быть предвестником Апокалипсиса.

В то же время местные жители, заснявшие необычное явление на камеру, назвали его "глазом Джамаля", однако тоже твердят о неминуемости конца света.

Напомним, ранее ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру.