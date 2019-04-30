Ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин

Оральный секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Оральный секс (в просторечии – минет) полезен для здоровья женщины, поскольку снижает риск выкидыша.

К таким выводам после долгого исследования пришли специалисты из Лейденского университета (Нидерланды), сообщается в специализированном издании Journal of Reproductive Immunology.

Самопроизвольный срыв беременности на сроке до 28 недель, произошедшее несколько раз подряд, акушеры-гинекологи называют привычным выкидышем. Иногда причиной такого называют аномалии матки, эндокринные заболевания, наследственность, однако в большинстве случаев достоверно причину установить медики не могут.

Читайте также"Конец любителей орала". Лидер африканской страны потребовал запрета орального сексаНидерландские исследователи выдвинули гипотезу – выкидыши могут случаться из-за влияния мужской иммунной системы на женскую — как до зачатия, так и после. Они установили, что восприимчивость организма беременной женщины к антигенам отца повышается благодаря попаданию в организм спермы − причем в первую очередь от орального секса.

Достоверно установлено, что в семенной жидкости содержатся человеческие лейкоцитарные антигены (HLA), от которых зависит иммуносовместимость пары. А желудочно-кишечный тракт – самая благоприятная среда для их попадания и усваивания организмом женщины. Воздействуя на него, отцовские антигены способны "подготовить" организм к нормальному вынашиванию ребенка.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем как сперма в целом на женский организм. До этого они поведали, какой продукт улучшает "мужскую силу" и качество спермы.