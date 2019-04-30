"Петрушка с чесноком": Врачи рассказали, чего ни в коем случае нельзя совать во влагалище

Гинекология / LadyHealth

Ученые и гинекологи составили перечень предметов, которых ни в коем случае нельзя помещать во влагалище.

Как сообщают западные специализированные СМИ, на первом месте оказалась петрушка. Ее некоторые дамы вводят во влагалище ради ускорения менструального цикла. Однако чаще всего дело заканчивается осложнениями в мочеполовой системе.

На втором месте − "бомбочка" для ванны, которую регулярно используют в качестве секс-игрушки. Однако дамы при этом рискуют всерьез нарушить баланс полезных бактерий во влагалище, а там уже недолго до молочницы либо бактериального вагиноза.

На третьем месте чеснок, который в растертом виде народная медицина советует вводить по влагалище – якобы он способен помочь в лечении популярного грибкового заболевания (молочница). На самом деле "лечебный эффект" от такого ничем не доказан, а вот жжение и воспаление интимного места можно запросто получить.

Напомним, ранее в Сети появился топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище. До этого медики рассказали женщинам о том, как сохранить сексуальное здоровье.