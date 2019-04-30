Эксперт поведала, почему мужчины отказываются от секса

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Причины по которым мужчина отказываются от занятий сексом, можно разделить на несколько категорий.

Об этом сообщает сексолог Наталья Касарина на своей странице в Instagram.

По ее словам, прежде всего мужчина манкируют сексом из-за слабой половой конституции и им хватает редкого интима, к примеру, раз в месяц.

Второй важный фактор - проблемы со здоровьем. Касарина уточнила, что здесь могут быть и инфекции, и проблемы с сердечно-сосудистой системой, и гормональные сбои. Свою лепту вносят усталость от работы и нехватка сна.

Третий фактор - отношения в паре. По словам Касариной, в случае - если они полны обид, претензиях и ссорах, то партнеры остывают друг к другу. Касарина уточнила, что критика мужчины как любовника тоже может подтолкнуть на снижение желания заниматься сексом. По ее словам, сложно хотеть женщину, которая растаптывает мужское достоинство и самооценку.

Напомним, ранее медики рассказали, чем опасно для организма воздержание от секса.

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