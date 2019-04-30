Ученые пояснили, как шоколад спасает от потери слуха

Ученые предупреждают, что громкая музыка в наушниках негативно влияет на органы слуха / Фото: kp.kz

В Южной Корее медики в результате исследований выявили, что шоколад способен замедлить потерю слуха и предупредить появление шума в ушах у людей среднего возраста.

Как сообщает издание Nutrients, ученые определили, что более здоровые органы слуха у людей, которые регулярно употребляют в пищу натуральный шоколад.

"Ученые в рамках национального обследования здоровья и питания в 2012-2013 годах провели анализ состояния здоровья людей. Они обнаружили, что риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет значительно ниже среди людей, которые регулярно употребляют шоколад", — сказано в сообщении.

Читайте такжеУченые озвучили способ снижения вероятности инсультаПо утверждению специалистов, в какао содержатся химические вещества под названием полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти компоненты способны защитить слух человека от различного рода повреждений.

Ученые констатируют, что риск потери слуха зафиксирован у 1,1 млрд человек в мире в возрасте от 12 до 35 лет. Это заболевание существенно молодеет из-за громкой музыки, которую сейчас чрезмерно часто слушают с помощью наушников.

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