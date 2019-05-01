Ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс

Секс. Иллюстративное фото / iStock

Западные эксперты узнали, в каком возрасте люди регуярнее всего тратят свое время на занятие сексом.

Такое сообщение было опубликовано в специализированных СМИ. В первую очередь, исследователи опрашили людей разных возрастов про их частоту сексуальных встреч и активность интимной жизни в целом

Эксперты узнали, что проблемы с сексом чаще всего возникают у людей в возрасте от 40 до 49 лет. Участники этой группы в среднем в год совершают 69 половых актов.

Читайте такжеПсихологи нашли необычный способ для пар укрепить отношения и улучшить сексЛюди в возрасте от 30 до 39 лет занимаются интимом в среднем 86 раз в год. Самая же насыщенная половая жизнь у людей в возрасте до 29 лет, которые имеют секс в среднем 112 раз в год.

К слову, эксперты уточнили, что снижение количества секса чаще всего вызвано бытовыми обстоятельствами, а не физиологией. К примеру, взрослых людям мешаюит предаться страсти дети, домашнее хозяйство и загруженность

Напомним, ранее ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям. Кроме того, они рассказали, в каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом, чтобы оргазм был ярче.