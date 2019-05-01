"Повышают иммунитет": диетолог рассказала о пользе яиц

яйца / Фото: depositphotos

Диетолог Светлана Фус сообщила, что одними из самых ценных натуральных продуктов являются яйца, они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды — инфекциями и стрессами, а также нормализуют обмен веществ.

Яйца — источник полноценного белка, жиров, витаминов и минералов, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Диетолог отметила, что вопреки распространенному мнению, яйца не повышают уровень холестерина, и порекомендовала съедать 1-2 яйца в день.

"…холестерин, который поставляется в организме с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах — откладывается только наш собственный, который производится в печени. Яйца наоборот влияют на снижение уровня "плохого" холестерина…", — отметила эксперт.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю Ранее Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.