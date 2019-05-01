Очевидно, что это не человек: в Гималаях нашли доказательства существования снежного человека

След снежного человека в Гималаях / Кадр из видео

В Гималайских горах нашли доказательство существования снежного человека – отпечаток ноги явно нечеловеческих размеров.

Следы в длину составляют 81 см. Обнаружили их индийские военные, выложив фото в качестве доказательства в Твиттер. После чего на авторов поста обрушился шквал комментариев.

Мнения пользователи соцсетей разделились: одни поверили фотодоказательствам, а другие считают их смешным розыгрышем.

Ранее ученые раскрыли тайну снежного человека. Эксперты проанализировали девять образцов с ДНК снежного человека из Тибета и Гималаев, сохранившихся в музеях и частных коллекциях.

Напомним, в NASA назвали сроки глобального апокалипсиса. Сроки приближения глобальной катастрофы замедлятся, но расслабляться рано.