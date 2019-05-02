Ученые выяснили, какая связь между сексом и стрессом

Секс. Иллюстративное фото / 24baby.nl

Интимная близость доставляет не только физиологическое удовольствие, но и в целом полезна для здоровья, поскольку снижает артериальное давление и подавляет стресс.

К такому выводу пришли шотландские ученые, изучив записи 46 представителей обоих полов, согласившихся принять участие в наблюдениях.

24 женщины и 22 мужчины записывали информацию о числе своих половых связей, акцентируя внимание на своей активности.

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При этом у волонтеров отметили повышение уровня кровяного давления как ответную реакцию на необычную ситуацию. Лица, имевшие большое количество секса, более спокойно реагировали на стресс, чем те, кто интим не имел либо имел мало .

Далее, специалисты определили, что частые половые связи эффективно снижают диастолическое (верхнее) артериальное давление. Интересно, что аналогичное положительное действие оказывают и объятия - в первую очередь на женщин.

Напомним, ранее ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви", а также рассказали, как ранний интим влияет на здоровье.