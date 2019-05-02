Медики рассказали, как можно похудеть благодаря сексу

Секс. Иллюстративное фото / zircular.ru

В США Медики-сексологи установили, сколько калорий в среднем сжигается во время занятий сексом.

В исследованиях приняли участие около 250 пар. Мужчин медики просили одевать во время секса специальный фитнес-трекер.

Максимальное количество сожженных калорий в результате получасового интима - 200 калорий. Соответственно, если заниматься сексом три раза в неделю, то за год можно сжечь 30 тысяч калорий без походов в спортзал. Однако этом в идеале. В среднем же за половой акт сжигается приблизительно 100 калорий у мужчин и 70 у женщин.

Напомним, ранее ученые опровергли популярный миф о сексе, а также рассказали о вещах, которые являются "врагами секса".