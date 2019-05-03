Доктор Комаровский сказал, когда детей нужно приучать к подушке

Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что детей, как правило, нужно приучать ко сну на подушке после того, как им исполнится два года.

Толщина подушки должна соответствовать расстояние от уха ребенка до плеча, говорится на странице эксперта в Instagram.

По словам врача, после двух лет ребенку желательно положить плотненькую подушку подходящей толщины.

"…Как правило, до двух лет ребенку никакие подушки не нужны, в каком бы положении он ни спал…", — отметил доктор Комаровский.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл главный признак дефицита кальция у ребенка

Ранее Евгений Комаровский говорил, что детей нельзя мыть мылом — ни часто, ни редко, поскольку оно разрушает факторы, которые удерживают в коже влагу и из-за этого кожа легко пересыхает.