Земле угрожает астероид Апофис: что известно о новой опасности из космоса

К Земле несется опасный астероид

13 апреля 2029 года всего в 38 тысячах километров от центра Земли пролетит астероид Апофис.

В NASA созвали Конференцию планетарной обороны, на которой обсудят потенциальные стратегии наблюдения за объектом, который может таить потенциальную опасность.

Как пишет Newsweek, в NASA приближение Апофиса к Земле считают возможностью для исследований и уже поделились планами о слежении за астероидом при помощи оптического и радиолокационного телескопов.

"Мы уже знаем, что сближение с Землей изменит орбиту Апофиса, но наши модели также показывают, что близкий подход может изменить способ вращения этого астероида", — говорят в NASA.

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Отметим, что в день максимального сближения Апофис можно будет наблюдать невооруженным глазом: он будет выглядеть как движущаяся звезда в небе над южным полушарием.

В случае, если астероид столкнется с Землей, это может спровоцировать разрушения континентального масштаба, хотя и не глобальное вымирание человечества.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид 2015 TB145, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.