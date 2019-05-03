Главное – знать, когда и что начинать: известный нумеролог дала гороскоп на май 2019 для каждого

3 мая 2019, 00:39

Гороскоп на май 2019 будет успешным, если знать, когда именно какое дело следует начинать, пояснила эксперт.

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Известный нумеролог дала гороскоп на май 2019 для каждого / rabstol.net

Известный нумеролог Людмила Савина дала нумерологический прогноз на месяц май 2019 для всех и каждого.

Гороскоп на май 2019 будет успешным, если знать, когда именно какое дело следует начинать, пояснила она у себя в Facebook. И тогда можно не обращать внимания на "невезучие" гороскопы.

Для начала, пояснила она, нужно определить свое личное число:

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 1

Май может оказаться трудным и даже принести потери. Нумеролог советует не начинать новых проектов, а сосредоточиться на текущих вопросах, тщательно анализируя происходящее. Оптимально – завершать дела, начатые ранее.

Читайте такжеГороскоп на май: названы четыре знака Зодиака, которым повезет в этом месяцеОчень важно при этом опираться на интуицию: это позволит правильно принимать решения. Не самый лучший месяц для новых знакомств.

Также неблагоприятный период для финансовых вложений и продвижения по карьерной лестнице, в том числе и на госслужбе. Стоит следить за сохранностью своих карточек, документов и денег. Избегать споров, не поддаваться гневу и раздражению.

Лучше заняться профилактикой своего здоровья. Эксперт призвала быть щедры, но избегать людей, которые будут стремиться что-то от вас получить и ничего не отдать взамен.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 2

Месяц для активных действий и осуществления планов. Стоит обратить внимание на интересные проекты, идеи, методики и предложения, рассматривая и анализируя открывающиеся перспективы.

Читайте такжеГороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофаЭто время встреч со старыми и новыми клиентами, партнерами. Хороший месяц для общения. Разного рода связи принесут новые возможности. Стоит использовать свой шанс и реализовать свои идеи. Однако очень тщательно нужно проверять документы перед подписанием: может оказаться, что ранее оговоренные условия не присутствуют в этих документах.

Савина советует проявить свою уникальность и способность к творчеству. Однако нужно рассчитывать только на себя – тогда успех обеспечен. Романтические знакомства в этом месяце могут принести в будущем разочарование.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 3

Месяц спокойствия. Это время, когда можно рассматривать новые предложения. Рекомендуется сотрудничать с клиентами и партнерами – это поспособствует продвижению замыслов.

Благоприятное время для переговоров и подписания договоров, учреждения предприятий, новых знакомств. Можно решать вопросы личной жизни и бизнеса.

Эксперт советует почаще видеться с друзьями, сотрудниками и знакомыми и, по возможности, уладить имеющиеся разногласия.

"Если вам поступят предложения, тщательно обдумайте их, прежде чем согласиться. Будьте внимательны к деталям. Принимайте приглашения, участвуйте в выставках, фестивалях, конкурсах. Сдерживайте эмоции. Займитесь профилактикой своего здоровья", – советует Савина.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 4

Месяц удачи, радости и развлечений. Прекрасное время для самовыражения, общения с интересными людьми и путешествий. В этом месяце можно отправиться туда, где вы можно побыть в одиночестве или на тренинги, связанные с медитациями, обучением, личностным ростом.

Нумеролог советует развлекаться, посещать выставки, фуршеты, различные мероприятия так часто, как позволяет время и возможности. Выражать себя словесно – это обеспечит успех. Стоит постараться воспользоваться своими талантами в творчестве и обучении. А также найти время для получения удовольствия и приобретения подарков. Нужно проявлять воображение и инициативу.

Не самое лучшее время для романтических знакомств, брака, а также для крупных инвестиций. Потери от финансовых вложений могут в будущем сильно огорчить. Неблагоприятно для заключения брака и венчания.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 5

Месяц терпения и упорного труда. Этим людям желательно подумать, как они могут улучшить результаты работы и укрепить свою позицию. Изменения, которые они обдумали раньше, желательно сейчас внести в свою деятельность. Это приведет к выгодному для них продвижению в карьере или бизнесе. Заложив основу в этом месяце, они смогут достичь успеха и процветания.

Читайте такжеВоскреснуть из пепла: астролог оценил шансы Порошенко вновь стать президентом Украины"То, чего вы достигнете сейчас, послужит прочной основой для того, что вы хотите обрести в будущем. Однако не допускайте глупостей и излишних вольностей, которые могут повредить вашей карьере или личным интересам", – отметила Савина.

Благоприятно для финансовых вложений, продвижения по службе и новых знакомств. Нужно уделить внимание здоровью.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 6

Этот месяц может многое изменить в их жизни. Могут быть внезапные и не очень обнадеживающие перемены. Они могут коснуться дома или карьеры, бизнеса. Но, если человек сохранит способность принять перемены и приспособиться к ним, они могут принести хорошее.

Лучше отказаться от кредитов, инвестиций и дорогостоящих покупок. Недолговечность и авантюризм будут характеризовать проекты, в которые рожденные с этой цифрой будут сейчас вовлечены. Новые знакомства не оправдают себя в будущем, а некоторые приведут к потерям или очень сильным разочарованиям.

Для отстаивания своего благополучия и достигнутых результатов желательно быстро принимать решения, а также приспосабливаться к обстановке. Эксперт советует использовать представляющиеся возможности, чтобы обеспечить успех ранее начатых проектов. Плановые операции лучше перенести.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 7

Месяц проходит под знаком взаимопонимания. Замечательное время, чтобы уладить все недоразумения, обдумать идеи. Хорошо для начала нового. Благоприятно для финансовых вложений и кредитования, а также продвижения в карьере или в бизнесе.

Личная жизнь, отношения с родственниками и друзьями будут очень актуальными в этом месяце. Эксперт советует смело приглашать гостей к себе домой: посиделки пройдут в теплой, дружеской атмосфере. Стоит уделить внимание развитию личных интересов. Найти время для своих увлечений и хобби.

Новые знакомства могут оказаться очень перспективными. В этом месяце желательно отправиться в путешествие с семьей или близким человеком. Хорошее время для укрепления здоровья.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 8

Сложный и проблематичный месяц. Сейчас не время для активных действий, особенно в карьерном росте. Лучше не брать кредиты и не делать крупных приобретений. Это время для самоанализа, обучения, медитаций. Желательно разобраться в вопросах, которые волнуют с начала года. Для многих сейчас самое подходящее время, чтобы не только заняться обучением, консультированием, но и заняться духовными или эзотерическими практиками.

Читайте такжеАстролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию ЗеленскогоСтоит доверять своей интуиции для определения истинных целей и путей их достижения. Также надо стараться не давать волю раздражению, гневу.

Неблагоприятный месяц для заключения брака и венчания. Плановые операции лучше перенести. Возможна депрессия. Нумеролог рекомендует больше отдыхать, чтобы восстановить душевные силы.

Нумерологический прогноз на месяц май для людей с личным числом 9

Хороший и очень перспективный месяц. Желательно решать вопросы карьеры или продвигаться по службе. Это благоприятное время для долгосрочных перспектив. Можно заняться решением сложных и запутанных деловых вопросов. Хорошо для разного рода инвестиций и кредитования. Месяц подарит очень много новых возможностей, знакомств и перспективных проектов.

"Сконцентрируйтесь на самом важном для вас сейчас – и ваши решения и неожиданные озарения приведут к успеху", – подчеркнула Савина.

Человек с этим личным числом может получить материальную и моральную помощь.

Стоит уделить внимание семье и близким. Избегать высокомерия и эгоистичности. Нужно проявлять заботу о других людях. Можно смело отправляться в путешествие, посещать выставки, тренинги, развлекательные мероприятия и просто хорошо проводить время.

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гороскоп Людмила Савина нумерология
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