Назван продукт, спасающий от ожирения / 1zoom.ru

Японский ученые выяснили, что рис помогает предотвращать ожирение.

К такому выводу они пришли, проанализировав рацион, образ жизни и вредные привычки жителей 136 стран, пишет EurekAlert!. В итоге оказалось, что там, где люди в среднем ели по 150 г риса в день, уровень ожирения намного ниже. А чем меньше едят риса – тем выше склонность к избытку веса.

По мнению ученых, содержащиеся в цельном рисе питательные вещества, клетчатка и растительные соединения усиливают ощущение сытости, тем самым предотвращая переедание.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюПри этом в этом злаке мало жира, и он не повышает уровень глюкозы в крови, которая подавляет инсулин.

С другой стороны, переедать риса тоже не стоит: у таких людей повышается склонность к развитию метаболического синдрома и диабета, выяснили исследователи.

Само исследование еще не закончено. Еще предстоит выяснить причинно-следственную связь между ожирением и потреблением риса на уровне страны.

Ранее диетолог развеяла миф о сжигании жира после тренировок. После тренировки организм сжигает жир почти на протяжении суток, сообщила эксперт. По ее данным, на протяжении двух часов после тренировки желателен белково-углеводный прием пищи (например, рыба и рис, овощи), но, если не хочется есть, — не нужно себя заставлять, стоит просто сбалансированно питаться в течение дня.