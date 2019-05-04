Диетолог раскрыла, какие ягоды помогают выработке полезного холестерина

Ягоды фиолетового, красного и синего цвета помогают выработке полезного холестерина, сообщил диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что фиолетовые, красные и синие ягоды содержат полифенолы, которые способствуют выработке в организме человека полезного холестерина.

Выработке полезного холестерина, в частности, помогают черника, малина, клубника, клюква, написала эксперт в Instagram.

Фус отметила, что полезные ягоды можно есть каждый день по 150 г.

"Все ягоды фиолетового, красного, синего цвета содержат полифенолы, которые способствуют выработки полезного холестерина", — отметила диетолог.

Ранее Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.