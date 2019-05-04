Диетолог раскрыла, какие ягоды помогают выработке полезного холестерина

Каждый день можно есть по 150 г полезных ягод, отметила эксперт.
Диетолог Светлана Фус сообщила, что фиолетовые, красные и синие ягоды содержат полифенолы, которые способствуют выработке в организме человека полезного холестерина.
Выработке полезного холестерина, в частности, помогают черника, малина, клубника, клюква, написала эксперт в Instagram.
Фус отметила, что полезные ягоды можно есть каждый день по 150 г.
"Все ягоды фиолетового, красного, синего цвета содержат полифенолы, которые способствуют выработки полезного холестерина", — отметила диетолог.
Ранее Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.