Астролог назвала лучшие качества Тельцов

Тельцы осмотрительные, конкретные и реалистичные, сообщила астролог

Астролог Василиса Володина сообщила, что люди, рожденные под знаком Зодиака Телец (21 апреля — 20 мая), осмотрительные, конкретные и реалистичные.

Тельцы умеют удерживать достигнутое, знают, как делать приятно себе и близким, написала эксперт в Instagram.

По словам астролога, представители этого знака знают, что законы физики всегда работают лучше фантазий.

"Предпочитающие "пастись" на своей территории, не вторгаясь на чужую, и не пуская чужих к себе…", — поделилась Володина сведениями о Тельцах.

Ранее стало известно, что мужчины-Тельцы входят в топ-5 знаков Зодиака, которые лучше всего могут справиться с отцовскими обязанностями. Сообщалось, что Тельцы терпеливы, практичны и рациональны, поэтому могут справиться с разными капризами ребенка.