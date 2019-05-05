Психолог объяснила, как обрести счастье

Чтобы обрести счастье, в частности, нужно любить себя, сообщила психолог / Pikabu

Кандидат философских наук, психолог Наталья Холоденко сообщила, что счастье — это способность давать себе любовь, время, удовольствие и от переизбытка всего этого хорошего начать делиться позитивом с окружающими.

Человек не может быть счастливым благодаря внешним факторам или людям, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Холоденко подчеркнула, что человек может принимать деньги, только если сам высоко оценивает себя как профессионала, а получать любовь — если балует себя любовью.Читайте такжеЭксперт рассказала, какие привычки мешают людям обрести счастье

"…Счастье — это способность давать себе любовь, время, удовольствие и от переизбытка всего этого хорошего делиться с другими людьми… Сначала мы должны создавать домик для всего хорошего в душе, и только тогда может что-то прийти от других или от мира", — отметила психолог.

Ранее Наталья Холоденко написала, что успешный человек отличается от лузера только способом мышления. Эксперт поделилась, что сначала достижение происходит внутри, а только потом — снаружи, поэтому нужно быть победителями для себя, замечать хорошее, ценить, благодарить, улыбаться — и все получится.