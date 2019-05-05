Сексолог объяснила, когда партнерам не стоит вместе смотреть порно

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Cексолог Ольга Власенко сообщила, что партнерам не стоит смотреть порно вместе, если кто-то из них имеет зависимость от фильмов для взрослых.

Порно смотреть вместе также не стоит, если один из партнеров его не любит, рассказала врач в комментарии Здоровью 24.

Собеседница отметила, что человек может терпеть и молча заниматься сексом под порно, а внутри сгорать от ревности и чувства неполноценности с мыслями "это что же я совсем его не возбуждаю?".

Также сексолог сказала, что порнозависимость является проблемой XXI века. Читайте такжеУченые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин

"…Очень часто мужчины становятся зависимыми от порно и без него ни эрекции, ни эякуляции, ни оргазма и удовольствия. Женщины не далеко ушли: многие оргазм испытывают только под порно, а с мужем не могут", — заявила эксперт.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на данные сексологов, писали, что слишком частый просмотр порно в Сети в подростковом возрасте крайне негативно влияет на их любовные отношения во взрослом возрасте.