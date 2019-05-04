Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя

Десерт для долгожителя — яблоко и черный шоколад, поделилась диетолог / 1zoom.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что яблоко и черный шоколад — это десерт долгожителя.

Яблоки содержат мощный флавоноид кверцетин, который не только продолжает здоровую жизнь, но и увеличивает продолжительность жизни, написала эксперт в Facebook.

Скиталинская подчеркнула, что кверцетин яблока способствует самоуничтожению стареющих клеток внутренней стенки сосудов и стволовых клеток костного мозга, а это улучшает работу почек, сердца, усиливает стрессоустойчивость клеток, подавляет воспаление, снижает риск мутаций, улучшает состояние мышц и оздоравливает кишечную микрофлору.

По словам врача, максимально черный шоколад, в свою очередь, является источником катехинов, он улучшает память, предотвращает депрессию, нормализует давление, выводит лишнюю жидкость из организма, снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона.Читайте такжеДиетолог дала рецепт десерта для долгожителя

"…Я бы советовала относиться к шоколаду, как к естественным лекарствам, и покупать 100% черный…, и принимать его по кусочку-два в день, и не покупать все, что ниже 85% (и даже таковой не является суперздоровым, поскольку много сахара и лишнего жира)", — отметила врач.

Ранее Оксана Скиталинская говорила Главреду, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются, в частности, едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенного муки, а также имеют плохие привычки.

Справка. Флавоноиды — это крупнейший класс растительных полифенолов. Полифенолы — компоненты растительных продуктов, которые выступают в роли мощных антиоксидантов.

Кверцетин — это флавоноид растительного происхождения, который обладает противоотечным, спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительным действиями.

Катехины — это органические вещества из группы флавоноидов, они представляют собой полифенольные соединения и являются мощными антиоксидантами.