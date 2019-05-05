Ученые выявили негативное влияние травли в школе на мозг ребенка

5 мая 2019, 01:07

Исследователи полагают, что буллинг может оказывать на только негативное психологическое воздействие.

Буллинг
Буллинг может негативно отразиться на здоровье ребенка / shutterstock.com

Ученые из Королевского колледжа Лондона в Великобритании в результате ряда исследований пришли к выводу, что в мозге подростков, которые регулярно становятся жертвами травли, могут происходить структурные изменения.

Как сообщает Molecular Psychiatry, аналитики изучили анкеты и результаты сканирования мозга 682 подростков из Англии, Ирландии, Франции и Германии в возрасте 14-19 лет.

В ходе опроса тинэйджеры указывали, подвергались ли они издевательствам в школе и в какой степени. В результате 36 из 682 подростков жаловались на травлю в школе. Их данные сравнивали с теми, кто не сталкивался с буллингом в учебных заведениях и выявили повышенный уровень депрессии и тревоги.

Читайте такжеОнлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстникаУченые сделали вывод, что издевательства над подростками могут вызвать у них уменьшение объема частей мозга. Эти изменения влияют на уровень тревожности и общее состояние детей.

По мнению исследователей, около 30% школьников становятся жертвами издевательств в школе. Эту цифру они считают критичной, поскольку в этом возрасте наступает период обширного развития мозга. Поэтому аналитики рекомендуют оградить детей школьного возраста от издевательств сверстников, чтоб избежать изменений в мозге, которые нередко приводят к проблемам с психическим здоровьем.

Напомним, в Киеве девятилетняя учащаяся школы N 94 Эллада попала в больницу с травмой живота после избиения в школе.

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