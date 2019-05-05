Астролог предупредила, когда в мае 2019 не стоит начинать новые дела

Не стоит начинать новые дела 8, 10 и 12 мая до определенного времени, сообщила астролог

Астролог и журналист Наталия Ульянкина предупредила, что в мае 2019 года есть три дня, в которые не стоит начинать новые дела и заключать важные сделки.

Заключать важные соглашения и давать старт новым делам не стоит 8, 10 и 12 мая до определенного времени, привел ТСН данные эксперта.

Также астролог предупредила, что в мае текущего года есть дни повышенной аварийности — это 8 и 9 число (отмечается День победы).

"Часы и дни недели, когда не следует начинать новые дел и заключать важные сделки: 8 мая до 12:06, 10 мая до 16:13, 12 мая с 15:24 до 19:21", — сообщила Ульянкина.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал гороскоп на май 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог спрогнозировал, что неудачниками месяца будут Раки, Козероги, Весы и Овны.