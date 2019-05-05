Эксперт посоветовала, как избавиться от сахарной зависимости

5 мая 2019, 11:00

После того, как человек потребляет сахар, ему хочется получить новую "дозу", отметила эксперт.

Эксперт посоветовала, что для избавления от сахарной зависимости, в частности, нужно перестать есть шоколад
Чтобы избавиться от сахарной зависимости, в частности, нужно перестать есть шоколад, посоветовала эксперт / comments.ua

Эксперт по здоровому образу жизни Мария Вивенко посоветовала, что для избавления от сахарной зависимости нужно постепенно убирать сладкое из рациона.

Чтобы избавиться от зависимости от сахара нужно полностью отказаться от шоколада, печенья, пирожных, соусов, кетчупов и соков, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По ее словам, сахар вызывает в организме такие же изменения, как и другие наркотики — человек ест сахар и чувствует эмоциональный подъем, вдохновение к работе, но буквально через 30-40 минут весь этот запал проходит.

"…мы снова превращаемся в уставших людей, которые хотят новой "дозы", — добавила собеседница.

Читайте также"Нужно отказаться": диетолог назвала два наркотика в едеЭксперт отметила, что сахар человеку необходим для нормальной работы организма, женщинам в день нужно около 30 граммов сахара, а мужчинам — около 40, но речь идет не о произведенном сахаре, который обычно используют, а о том, который есть в разных продуктах. 

Вивенко сообщила, что в одном банане содержится почти суточная норма сахара. Собеседница посоветовала есть вместо сладкого фрукты и ягоды, в которых содержится мало сахара. 

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждала, что нет допустимой ежедневной нормы употребления покупного сахара человеком, поскольку изготовленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.

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наркотик сахар Мария Вивенко
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