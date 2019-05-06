Астролог сказала, будет ли конец света

Конца света не будет, спрогнозировала астролог / NASA

Астролог Эфа Форина утверждает, что сообщения о приближении конца света имеют только одну цель — отвлечь внимание людей от насущных проблем.

Конца света не будет, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам собеседницы, никто не давал указание уничтожить Землю.

"…еще долго не будет дано (указание уничтожить Землю — Ред.). Потому что Земля является ценностью", — сказала эксперт.Читайте такжеУмы захвачены Нибиру: в Сети посмеялись над несостоявшимся "концом света"

Ранее уфологи предупреждали, что на Пасху 2019 (Воскресение Христово, в текущем году отмечалось 28 апреля) будет конец света — планета Нибиру разобьет Землю, как пасхальное яйцо.

Руководитель международной философской школы Древнее тайное знание Игорь Мехеда говорил, что с 2011 года до 2025-го заканчивается определенный большой старый период и начинается новый. Эксперт предупреждал, что конец старого периода не должен быть апокалиптичным, но каждый день будут катастрофы.