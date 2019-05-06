Врач сказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе

Партнерам можно смотреть порно вместе, чтобы узнать что-то новое, сообщила сексолог / Зожленд

Cексолог Ольга Власенко сообщила, что партнерам можно вместе смотреть порно, в частности, если обычная прелюдия в сексе надоела и хочется поэкспериментировать.

Смотреть порно вместе можно для возбуждения, однако не стоит злоупотреблять просмотром фильмом для взрослых, чтобы не стать порнозависимыми, рассказала врач в комментарии Здоровью 24.

По словам собеседницы, совместные просмотры порно можно устраивать, если у партнеров есть фантазии о групповом сексе, однако нет желание приглашать в постель реальных людей.

Также вместе можно смотреть порно, если хочется узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером. Читайте такжеУченые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин

"Через видео можно показать и рассказать, как именно вам хочется заняться сексом. Иногда нам сложно рассказать о своих фантазиях. Другое дело — показать их на экране", — отметила эксперт.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на данные сексологов, писали, что слишком частый просмотр порно в Сети в подростковом возрасте крайне негативно влияет на их любовные отношения во взрослом возрасте.