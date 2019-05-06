Топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса

Оральный секс / Psychologies

Многие дамы, особенно замужние, периодически пытаются под тем или иным предлогом отказаться от секса. Западные психологи опросили тысячу женщин/девушек и составили топ-5 самых популярных интимных "отмазок".

1. Головная боль/тошнота. Дамы предпочитают выпить лекарство и таким образом "убить" дискомфорт, а уж потом тратить время на интимную близость.

2. Сильная занятость.По статистике, в среднему 75% пар из-за нехватки времени имеют проблемы в сексуальной жизни.

3. Сильная усталость. Здесь правда, важно отличать реальную усталость (дети, работа) от деланной, когда усталость симулируют домохозяйки, избавленные от бытовых хлопот.

4. Некачественный секс.Во время мастурбации в среднем оргазм испытывают 56% дам, а время секса с партнером - только 24% женщин. В такой ситуации сексологи рекомендуют дамам объяснять партнерам, как правильно их удовлетворять.

5. Комплексы по поводу фигуры. Также огромная проблема в сексе для женщин - слишком придирчивое отношение женщины к своему телу. В этой ситуации сексологи советуют не зацикливаться на своей внешности, а сосредоточиться на ощущениях во время секса.

Напомним, ранее эксперт поведала, почему мужчины отказываются от секса. До этого медики рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин.