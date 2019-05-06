Огненный след: в Сети показали смертоносный хвост Нибиру

Уфологи снова заговорили о предвестнике скорого Апокалипсиса / Daily Express

В Сети продолжают ломать голову над новыми фактами, которые уфологи однозначно трактуют как предвестник скорого Апокалипсиса.

Накануне было опубликовано видео со зловещим НЛО, которое заметили в небе над Индией.

Очевидцы утверждают, что огромная пылающая дуга проплыла довольно низко над головами людей и исчезла в ночном небе.

По мнению уфологов, появление загадочного НЛО происходит по причине приближения к Земле таинственной Нибиру, что может служить предвестником скорого конца света.

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Напомним, ранее ученые раскрыли зловещую тайну Нибиру.