Во Вконтакте произошел масштабный сбой: что случилось

В одной из крупнейших социальных сетей Вконтакте произошел масштраный сбой, в результате которого огромное количество людей потеряло доступ и не может войти в соцсеть.

Множеству людей в Украине и России, которые пытаются попасть на страницу ВК, показывается сообщение о сбое на сервере и проведении технических работ.

Сообщение об ошибке, выпадающее у пользователей соцсети Вконтакте

Причем проблема существует как в десктопной версии, так и в мобильном приложении, которое у многих не открывается. Согласно данным Down Detector, у большинства пользователей (48%) проблемы с сайтом, еще у 34% - проблемы со входом в аккаунты.

При этом у части пользователей никаких проблем не наблюдается, и они спокойно могут использовать соцсеть.

В администрации ВКонтакте уже подтвердили сбой и сообщили, что из-за него недоступна часть сервисов. При этом неполадки пообещали устранить в ближайшее время.

Ранее Зеленский оценил запрет ВКонтакте и закон о квотах на украинский язык.