Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией

Грустная музыка может спасти от депрессии / Фото: maison-blanche.com.ua

Ученые из Университета Южной Флориды в результате исследований выяснили, что побороть подавленное состояние поможет регулярное прослушивание грустных мелодий.

Как сообщает American Psychological Association, для эксперимента были приглашены 76 студенток.

Половина учащихся призналась в наличии депрессивного состояния. Исследователи предлагали всем студенткам слушать классическую музыку.

Читайте такжеУченые выявили негативное влияние травли в школе на мозг ребенкаСреди веселых композиций был Инфернальный галоп Жака Оффенбаха из оперетты Орфей в аду. Печальные мелодии были представлены Адажио для струнных Сэмюэла Барбера.

Прослушав плейлист, участницы эксперимента с депрессией признались, что грустная музыка помогала им преодолевать подавленное состояние. Впоследствии страдающие депрессией девушки констатировали, что после прослушивания меланхолических мелодий чувствовали себя гораздо лучше.

Напомним, ученые выяснили, что что продукты с высоким гликемическим индексом в два раза повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.