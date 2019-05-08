Медики рассказали, как меняются тела людей от постоянного секса

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Если люди регулярно занимаются сексом, то с их телами случаются некоторые интересные "метаморфозы".

Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на исследования американских медиков. По их данным, у большинства людей, часто совершающие половые акты, расширяются зрачки - от 2 до 8 миллиметров.

Кроме того, секс может вызвать временное ухудшение зрения (особенно у мужчин).

Далее, "метаморфозы"от интима касаются и носа. В частности, организм активно выделяет при интиме пролактин - гормон, вырабатываемый гипофизом. Наступление оргазма улучшает обоняние, помогая запомнить запах феромонов партнера.

Также во время секса у женщин может расти грудь - в среднем до 25%. Это случается благодаря расширению кровеносных сосудов в тканях молочныхм желез.

Напомним, ранее ученые рассказали, что случается с психикой людей от регулярного секса, а также поведали, как благодаря регулярному интиму можно поправить здоровье.