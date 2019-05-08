Ученые пояснили, чем полезны яйца

8 мая 2019, 12:19

Масштабное исследование длилось на протяжении 15 лет.

яйца
Яйца помогут предупредить визиты к окулисту / Фото: depositphotos

Австралийские ученые в результате продолжительного эксперимента выяснили, что ежедневное употребление яиц поможет предотвратить возрастное ухудшение зрения, а также вероятность полной слепоты.

Как сообщает Еnovosty, после 50 лет зрение может ухудшится вследствие макулярной дегенерации.

Медики из Австралии проводили исследование на протяжении 15 лет, в котором приняли участие порядка четырех тысяч человек.

Читайте такжеУченые назвали наиболее опасные для женщин углеводыЭксперимент показал, что люди, которые съедали до 4 яиц в неделю уменьшили риск развития недуга на 49 процентов. Результаты сравнили с теми, кто употреблял одной яйцо или вовсе отказался от данного продукта.

Отмечается, что яйца содержат зеаксантины и каротиноиды. Эти элементы тормозят ухудшение зрения и помогают сохранить органы зрения здоровыми и функциональными.

Напомним, ученые из Университета Южной Флориды в результате исследований выяснили, что побороть подавленное состояние поможет регулярное прослушивание грустных мелодий.

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