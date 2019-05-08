Ученые пояснили, как регулярное употребление яиц защищает зрение

Масштабное исследование длилось на протяжении 15 лет.
Австралийские ученые в результате продолжительного эксперимента выяснили, что ежедневное употребление яиц поможет предотвратить возрастное ухудшение зрения, а также вероятность полной слепоты.
Как сообщает Еnovosty, после 50 лет зрение может ухудшится вследствие макулярной дегенерации.
Медики из Австралии проводили исследование на протяжении 15 лет, в котором приняли участие порядка четырех тысяч человек.
Читайте такжеУченые назвали наиболее опасные для женщин углеводыЭксперимент показал, что люди, которые съедали до 4 яиц в неделю уменьшили риск развития недуга на 49 процентов. Результаты сравнили с теми, кто употреблял одной яйцо или вовсе отказался от данного продукта.
Отмечается, что яйца содержат зеаксантины и каротиноиды. Эти элементы тормозят ухудшение зрения и помогают сохранить органы зрения здоровыми и функциональными.
Напомним, ученые из Университета Южной Флориды в результате исследований выяснили, что побороть подавленное состояние поможет регулярное прослушивание грустных мелодий.